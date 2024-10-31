مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي في شمال غزة مروع

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس:" ندين الهجوم على مستشفى كمال عدوان، صباح اليوم، الذي أدى لإصابة بعض أفراد طاقمه".

الوضع الصحي في غزة خطير

وأضاف تيدروس أدهانوم:" إن الوضع الصحي شمال غزة مروع، وندعو الجميع لحماية المستشفيات والالتزام بالقانون الدولي".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ391 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.

عزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة

لليوم الـ27 على التوالي، يكثّف الاحتلال الإسرائيلي مجازره شمالي قطاع غزة، وخاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا، وسط حصارٍ وتجويع إسرائيليين، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وبحسب موقع الميادين فإنّ "جيش" الاحتلال قصف مخزن الأدوية المتبقي في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

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