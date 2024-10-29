مبادرة لعلاج حالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق في بنى سويف

بحث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة لعلاج حالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق، التي تنفذها مجموعة العربي ضمن مسؤوليتها المجتمعية، حيث تتضمن المبادرة تحمل مستشفى العربي تكلفة العمليات والعلاج للحالات التي يتم إدراجها من خلال مديرية الصحة بالمحافظة.

مبادرة لعلاج حالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق

وناقش الاجتماع تنظيم قافلة طبية لمدة أسبوع في بني سويف، حيث ستقوم مديرية الصحة بتحديد الحالات التي تحتاج إلى عمليات، كما تم الاتفاق على التنسيق بين مديرية الصحة وعلاقات المحافظة العامة لتحديد موقع القافلة وتوزيع المعلومات اللازمة عبر الحملة الإعلامية لتعريف المواطنين بتفاصيل المبادرة ومواعيدها وطرق التسجيل.

وأثنى المحافظ على جهود مجموعة العربي في دعم تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، مشيدًا بمساهماتها المجتمعية، موجهًا وكيل وزارة الصحة، الدكتورة سماح جاد، بالتنسيق مع المستشفى الجامعي وبقية مكونات المنظومة الصحية لتحديد الحالات المستهدفة وتنظيم أول قافلة طبية.

وأفادت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، ببني سويف بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل المبادرة، والأمراض المستهدفة، ووسائل التواصل لتسجيل المواطنين، بالإضافة إلى موقع التنفيذ.

حضر الاجتماع كل من: وكيل وزارة الصحة سماح جاد، ومدير قسم العلاقات الحكومية بمجموعة العربي أحمد بدوي، ونهى محمد، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي، وسعيد رمضان، مدير الإعلام بالمحافظة.