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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الصحراوي الشرق القديم أمام قرية العلالمة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 

بلاغ حادث سير بصحراوي بني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "مصر ـ أسيوط" الصحراوي الشرق القديم أمام قرية العلالمة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

إصابة 5 أشخاص في حادث ببني سويف

 

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: عيد إبراهيم على، 45 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات، ونوال إبراهيم قرني 40 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، وصالحة سيد أحمد 35 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومعتصم جمال محمد، 17 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحنان أحمد على، 42 عاما، مصابة بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

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