محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع مجمع المواقف، أسفل محور عدلي منصور، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

جاء ذلك بحضور: الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، وأحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، وعلي يوسف رئيس مركز بني سويف، وناصر فراج وكيل وزارة النقل، عبد الحي سيد مدير مشروع المواقف، وشيرين حسين، مسؤول المكتب الفني بالمحافظة، والشافعي ممدوح مدير المشروع، وعددا من التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية والشركة المنفذة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمجمع المواقف

وخلال الزيارة، تابع المحافظ سير أعمال إنشاء النفق الذي يربط بين موقف المحافظات "على طريق بني سويف ـ دمو" وموقف المراكز "على طريق بني سويف ـ الواسطى" حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، والتي تضمنت انتهاء أعمال المرحلة الأولى، وشملت المناطق الإدارية والخدمية الثلاثة وساحات الانتظار للمحافظات والمراكز والخزان الأرضي الأسوار، فيما يتواصل العمل في المرحلة الثانية وتتضمن استكمال الأسوار وساحات الانتظار والمظلات، نفق المشاة، فيما تجرى أعمال حدادة سقف النفق وتنفيذ صب البلاطات الخرسانية وتصنيع حديد المظلات.

وشدد المحافظ على أهمية تذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المروري والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، وتتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، مما يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة، خاصة وأن المشروع يستهدف رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه، فضلًا عن كونه يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل المحور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات "محافظات ومراكز" مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استيعابية 600 مركبة، و3 مناطق خدمية وادارية متفرقة بإجمالي مساحة 4200 متر مربع "مسجد رجال ومسجد سيدات ونقطة أمنية ومكتب بريد وعيادة صحية وغرفة صراف آلي ومحلات تجارية وأكشاك" بجانب نفق مشاة أسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاة بين الموقفين، وخزان مياه أرضي للتغذية والحريق بسعة 60م، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.