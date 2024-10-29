قطار ينهى حياة طالب أزهري بمزلقان الواسطى في بنى سويف
أنهى قطار حياة طالب أزهرى بالصف الأول الثانوي بمنطقة الواسطى التعليمية الأزهرية شمال محافظة بنى سويف، بمزلقان الواسطى، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.
بلاغ حادث قطار ببني سويف
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بمصرع طالب أزهرى بالصف الأول الثانوي بمنطقة الواسطى التعليمية الأزهرية، بعدما صدمه أحد القطارات بمزلقان الواسطى، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.
مصرع طالب ازهري ببني سويف
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، جثة «مهران محمد سيد» 15 عاما، مقيم بقرية قمن العروس الواسطى، طالب في الصف الأول الثانوي في معهد بنين الواسطى الثانوى الأزهرى، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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