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ثقافة وفنون

مهرجان الجونة ومركز السينما العربية يعلنان الفائز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية

حفل جائزة النقاد
حفل جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية، فيتو

أعلن مركز السينما العربية وEuropean Film Promotion (EFP) الفائزين في النسخة السادسة من جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

وذلك في حفل أقيم ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وحضره عدد كبير من ضيوف المهرجان.

وتضم القائمة 22 فيلمًا أوروبيًّا، يشاهدهم 89  ناقدًا عربيًّا من 15 دولة عربية، عبر منصة الشريك الرقمي فيستيفال سكوب.

جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية

وقد عُرضت جميع الأفلام الـ22 التي رشحتها مؤسسات الترويج السينمائي الوطنية من أنحاء أوروبا (المنظمات الأعضاء في EFP) للمرة الأولى في مهرجانات سينمائية دولية رائدة وفازت بجوائز. 

والفيلم الفائز بـ جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية هو The Seed of the Sacred Fig للمخرج محمد روسلاف.

وعلقت علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: أود أن أوجه الشكر إلى كافة الزملاء من النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم والتي ضمت 89 ناقدًا من 15 دولة عربية، والشكر موصول كذلك إلى الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى لجنة التحكيم هذا العام، على الجهد والاهتمام الذي بذلوه هذا العام في مشاهدة الأفلام عبر موقع  فيستيفال سكوب والتصويت على الجائزة في مرحلتيها. 

 European Film Promotion

European Film Promotion (EFP) شبكة دولية للترويج السينمائي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية ومواهبها في الخارج. 

وتحت مظلة EFP، تجتمع هذه المؤسسات بهدف الترويج للسينما الأوروبية المتنوعة في مهرجانات وأسواق السينما الرئيسية خارج أوروبا بشكل خاص. 

وتأتي EFP بدعم من برنامج Creative Europe - MEDIA التابع للاتحاد الأوروبي وبأعضائه من المؤسسات.

ويدعم مكتب هامبورج كل من مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وصندوق هامبورج شليزفيج هولشتاين للدعم السينمائي ووزارة الثقافة في هامبورج.

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