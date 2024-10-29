أروى جودة وجيهان الشماشرجي أبرز حضور ريد كاربت فيلم 196 بمهرجان الجونة (صور)

حرص عدد من النجوم والنجمات على التواجد بريد كاربت الفيلم الجزائري 196 متر بمهرجان الجونة السينمائي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين توافدوا على السجادة الحمراء، الفنانة نسرين طافش، والفنانة جيهان الشماشرجي، والفنانة ياسمين رحمي ووالدتها الفنانة عفاف مصطفى، والفنانة ياسمينا العبد، والفنان نبيل عيسى، والفنانة أروى جودة.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.