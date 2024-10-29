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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده بمعارك في شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده بمعارك في شمال قطاع غزة.

 

نقل 1800 جندي مصاب في لبنان وغزة

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة.

وقال جيش الإسرائيلي: "الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.. تم نقل 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشف اليوم الثلاثاء، عن إصابة 12 عسكريًّا خلال الساعات الـ24 الماضية 7 منهم في لبنان و5 في غزة.

 

12 ألف جريح من عناصر جيش الاحتلال

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أقسام إعادة التأهيل بالمستشفيات استقبلت نحو 12 ألف جريح من عناصر جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن حوالي ثلثيهم، أي ما يقارب 8 آلاف يعانون من إصابات جسدية، بينما نصفهم تقريبا يعانون من ردود فعل عقلية نفسية.


كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتسجيل 900 جريح خلال شهر من العملية العسكرية في لبنان، مشيرة إلى أنه في كل شهر، يتم إدخال حوالي 1000 جريح ​​إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الحرب.

وبذلك، قفزت أعداد الجرحى في الشمال بنحو 50 بالمئة، خلال الشهر الماضي، بسبب المناورة البرية في لبنان. كما أصيب نحو 1500 شخص مرتين منذ بداية الحرب، وفق المصادر ذاتها.

 

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