الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة ويستهدف سوقا مكتظا بالمدنيين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي محيط سوق الصحابة المكتظ بالمدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية في غزة، أكدت استشهاد 121 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم 110 منهم شمالي القطاع.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 43020 شهيدًا و101110 إصابات منذ أكتوبر العام الماضي.

وقبل وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وسط وشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًّا. 

وفي السياق ذاته طالبت  وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

 

قطاع الصحة بغزة يستغيث بالمجتمع الدولي

 واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان واعتقال كوادر صحية فيه "جريمة حرب وانتهاكًا بحق الإنسانية" في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في استهداف المدنيين بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

 

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