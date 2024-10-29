تبادل الهجمات بين حزب الله وإسرائيل

شن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية جديدة على بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم السبت، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

الاحتلال يشن غارة على جنوب لبنان

وعلى الجهة الأخرى ذكرت تقارير عبرية اليوم الثلاثاء أن عددًا من العسكريين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حدث أمني، وُصف بـالصعب، في معارك شمال قطاع غزة.

حادث أمني في غزة ولبنان

ووفق موقع "حدشوت" العبري، فإن 4 جنود وضباط قتلوا في حدثين أمنيين صعبين، وقعا ليلًا في قطاع غزة وجنوب لبنان.

ولم يرِد المزيد من التفاصيل عن الحادث، لكن وفق إعلام عبري، فمن المقرر نشر التفاصيل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأقر جيش الاحتلال حتى الآن بوقوع 74 قتيلًا في صفوفه وصفوف المستوطنين، منذ بداية أكتوبر الجاري على مختلف جبهات القتال.