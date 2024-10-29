الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 7 سائقين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدرات و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و30 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و278 تاجر مخدرات بحوزتهم 251 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 41 فردًا محلي الصنع.

30 أكتوبر، انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

سقوط مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بالدقهلية

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم وإعادة 20 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارات البحث الجنائي الاتجار في المواد المخدرة الادارة العامة للمرور تجارة المخدرات هاربين من المراقبة

مواد متعلقة

30 أكتوبر، انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

سقوط مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بالدقهلية

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكرى

مسروقات بملايين الجنيهات، ضبط المتهمين بالسطو على محل مجوهرات في الظاهر

ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص بالدقي للاحتيال على المواطنين

وزير الداخلية يزور الصين على رأس وفد أمني رفيع المستوى (صور)

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 801 حكم قضائى فى أسوان ودمياط

سقوط 12 لصًّا لسرقة الدراجات النارية والسيارات ومطعم والمحال بالقاهرة

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

اليوم، إعلان أفضل لاعب في آسيا بقصر السلام بكوريا الجنوبية

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads