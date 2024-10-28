30 أكتوبر، انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (30/10/2024م) المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.

ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ( FRONTEX) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها: آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، وسيستعرض تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة، وفي مجال مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب، كما سينظر في نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي الثاني لأمن الحدود.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

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