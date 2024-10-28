سقوط مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بالدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بمحافظة الدقهلية.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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