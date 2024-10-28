الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية بالدقهلية

غسل الاموال, فيتو
غسل الاموال, فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية  بمحافظة الدقهلية.

مسروقات بملايين الجنيهات، ضبط المتهمين بالسطو على محل مجوهرات في الظاهر

ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص بالدقي للاحتيال على المواطنين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛  لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ  50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال المواقع الالكترونية جرائم الاموال العامة شراء الوحدات السكنية مباحث الاموال مباحث الأموال العامة

مواد متعلقة

مسروقات بملايين الجنيهات، ضبط المتهمين بالسطو على محل مجوهرات في الظاهر

ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص بالدقي للاحتيال على المواطنين

وزير الداخلية يزور الصين على رأس وفد أمني رفيع المستوى (صور)

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 801 حكم قضائى فى أسوان ودمياط

سقوط 12 لصًّا لسرقة الدراجات النارية والسيارات ومطعم والمحال بالقاهرة

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش وترامادول بـ 6.5 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للضباط والضابطات في مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء" 

ضبط منتحلي صفة موظفين بالحكومة للنصب على المواطنين

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

الكاتبة السودانية أمل أبو القاسم تكشف أسباب عداء ميلشيا الدعم السريع ضد مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads