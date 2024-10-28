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خارج الحدود

بايدن يدعو نظيره القبرصي لأول زيارة إلى أمريكا منذ 1996

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة للرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس لزيارة الولايات المتحدة في الـ30 من أكتوبر الجاري، في أول زيارة لرئيس قبرصي منذ عام 1996.

بايدن يدعو نظيره القبرصي لزيارة أمريكا 

وأفاد التلفزيون القبرصي بأن الزيارة المرتقبة تعد أول زيارة رسمية، يقوم بها رئيس قبرصي إلى العاصمة الأمريكية منذ عام 1996، حيث سيعقد الاجتماع في المكتب البيضاوي، بعد أيام قليلة من اختتام الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي، الذي تم بنجاح في نيقوسيا، والذي أتى بعد أشهر من توقيع اتفاقية دفاعية مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وأضافت القناة القبرصية، نقلا عن مصادر في واشنطن، أن الحدث يعكس الأهمية التي اكتسبتها قبرص بالنسبة للولايات المتحدة، وضرورة تعزيز دورها الاستراتيجي بالنسبة لأمريكا في ظل الظروف الحرجة للغاية، التي تمر بها المنطقة.

قبرص لم تعلن عن الزيارة رسميا حتى الآن

ويشار إلى أن السلطات القبرصية لم تعلن عن الزيارة رسميا حتى الآن، كما لم تنشر جدول أعمال الرئيس القبرصي يومي 30 و31 أكتوبر، إلا أن رئيس البرلمان القبرصي أنيتا ديميتريو رحبت باللقاء المرتقب، واصفة إياه عبر حسابها على منصة "X"، بأنه "حدث مهم وإيجابي في لحظة حرجة من التسوية القبرصية".

وكان الرئيس القبرصي قد صرح في وقت سابق، بأن قبرص تتجه نحو الغرب، لافتا إلى أن علاقات قبرص مع الولايات المتحدة هي على أعلى مستوى حاليا.

وعقدت الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، حيث يعد الحوار الاستراتيجي أداة مؤسسية للولايات المتحدة مع الدول الصديقة التي تحافظ على التعاون المنتظم معها في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

 جدير بالذكر، أن قبرص والولايات المتحدة، وقعتا خارطة طريق التعاون الدفاعي، في سبتمبر الماضي، لفترة 2024-2029، حيث وقعها من الجانب القبرصي وزير الدفاع فاسيليس بالماس، ومن الجانب الأمريكي، مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر.

وأشار التلفزيون القبرصي إلى أن، آخر زيارة رسمية لرئيس قبرصي إلى الولايات المتحدة، كانت تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لنظيره القبرصي آنذاك جلافكوس كليريديس عام 1996.

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