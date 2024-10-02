أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، أنباء اختطاف سفير تل أبيب ومرافقيه في قبرص.

وذكرت وكالة رويترز أنه تم اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة.

اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص

من جهتها أكدت السلطات الأمنية القبرصية صحة الخبر وأن البحث والتحري جار عنهم.

وأكدت تقارير اسرائيلية أن السفير الاسرائيلي اختطف مع مرافقيه في قبرص.

وعلى الجانب الآخر نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني بقوة في غضون أيام، وستستهدف مواقع نفطية واستراتيجية هامة في إيران.

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