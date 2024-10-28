الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس إنتركونتيننتال، الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام العين

تفاصيل الاجتماع الفني
تفاصيل الاجتماع الفني لمبارة الأهلي والعين

 قرر الاجتماع الفني للقاء الأهلي والعين الإماراتي، أن يرتدي الأهلي، زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، مقابل اللون البنفسجي لحارس الفريق.

ويواجه الأهلي، نظيره العين، غدا الثلاثاء، في ربع نهائي كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال"، على ستاد القاهرة الدولي.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمبارة الأهلي والعين 

ويرتدي لاعبو العين، اللون الأسود بالكامل، مقابل اللون اللبني لحارس مرمى الفريق الإماراتي.

وتم خلال الاجتماع، مراجعة الخطة الأمنية الخاصة بالمباراة وخط سير دخول الجماهير بسهولة إلى المدرجات، بعد مراجعة التذاكر والتأكد من وجود الباركود وبطاقة المشجع، وكذلك استعراض الخطة المرورية والمواد الممنوع اصطحابها.

 

وفي سياق متصل، حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تسليم النادي الأهلي، شهادة مشاركة الفريق الأول في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وسلم ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين، شهادة المشاركة إلى سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، على هامش الاجتماع الفني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي الأهلي والعين الإنتركونتيننتال كأس الإنتركونتيننتال مبارة الأهلي والعين

مواد متعلقة

موقف ربيعة من تدعيم دفاع الأهلي أمام العين الإماراتي

كأس انتركونتيننتال، قائمة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads