كأس انتركونتيننتال، قائمة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي

الأهلي، أعلن كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي قائمة فريقه لمباراة الأهلي المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء في كأس انتركونتيننتال.

وتقرر فتح بوابات ستاد القاهرة في الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء أمام الجماهير؛ لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

كما تجري اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال بروفة أخيرة في التاسعة مساء اليوم الاثنين باستاد ‏القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

وتجرى البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان لمعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.‏

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونادي العين الإماراتي، يعقد اليوم لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين ‏مساء غد الثلاثاء ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق على ‏الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.‏

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمر صحفي في الخامسة والربع مساء اليوم للحديث عن مباراة العين الإماراتي المرتقبة غدا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة العين الإماراتي المرتقبة غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة حيث يخوض الأهلي مرانه الأخير على ستاد القاهرة الدولى

يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.