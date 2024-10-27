الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة للاتجار في الأسلحة النارية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، بحبس عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة للإتجار فى الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتي ربة منزل ونجلها فى السلام

ننشر اعترافات نجل نائب رئيس نادي الزمالك بعد دهس شاب في العجوزة


كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، كشفت عن إعتزام تشكيل عصابى مكون من (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) نقل وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة "ربع نقل" من محافظة البحر الأحمر تمهيدًا لترويجها على عملائهم بعدد من محافظات الوجة القبلى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وعثر بحوزتهم على (رشاش جرينوف – 19 بندقية آلية – بندقية m16 – بندقية fn – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 23 خزينة - عدد كبير من الطلقات – سيارة ربع نقل)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4,5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسلحة النارية والذخائر أجهزة الأمن حبس تشكيل عصابي عناصر اجرامية شديدة الخطورة قطاع مكافحة المخدرات لإتجار بالأسلحة النارية

مواد متعلقة

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتي ربة منزل ونجلها فى السلام

ننشر اعترافات نجل نائب رئيس نادي الزمالك بعد دهس شاب في العجوزة

القبض على نجل نائب رئيس نادي الزمالك

القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته في أسيوط

القبض على مطرب شهير بمنطقة الزمالك تنفيذا لحكم قضائي

مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعطيل قطار القليوبية وضبط المتهمين

العثور على رشاش و22 بندقية داخل سيارة بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads