حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة للاتجار في الأسلحة النارية

أمرت النيابة العامة، بحبس عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة للإتجار فى الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، كشفت عن إعتزام تشكيل عصابى مكون من (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) نقل وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة "ربع نقل" من محافظة البحر الأحمر تمهيدًا لترويجها على عملائهم بعدد من محافظات الوجة القبلى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وعثر بحوزتهم على (رشاش جرينوف – 19 بندقية آلية – بندقية m16 – بندقية fn – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 23 خزينة - عدد كبير من الطلقات – سيارة ربع نقل)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4,5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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