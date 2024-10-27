ننشر اعترافات نجل نائب رئيس نادي الزمالك بعد دهس شاب في العجوزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق فى واقعة دهس شاب على يد نجل نائب رئيس نادى الزمالك.

وقال نجل نائب رئيس نادى الزمالك هشام نصر خلال التحقيقات إنه لم يقصد الاصطدام بالمجنى عليه، وأنه ظهر فجأة أمامه أثناء السير بالسيارة، مشيرًا إلى أنه كان يقود سيارته بعد الخروج من النادى وتفاجأ بالمجنى عليه أثناء عبور الشارع.

وأضاف المتهم، بأنه لم يهرب من موقع الحادث وطلب الإسعاف للضحية وعرض عليه فى البداية نقله بسيارته إلى المستشفى مما يثبت حسن نيته، وأنه لم يقصد إصابة المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجل نائب رئيس نادي الزمالك “هشام نصر”، بتهمة دهس شاب في منطقة ميدان سفنكس بالعجوزة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا، يفيد بإصابة شاب نتيجة حادث تصادم بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص إصابة شاب يدعى “علي. م”، ونقله إلى مستشفى الموظفين في إمبابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم نجل نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر.

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