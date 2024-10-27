جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتي ربة منزل ونجلها فى السلام
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثتى ربة منزل ونجلها فى السلام.
تلقت أجهزة الأمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.
وكشف الفحص المبدئى، مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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