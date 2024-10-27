أشرف داري يبدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية للأهلي

بدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن داري بدأ التعافي من آلام الأنكل التي صاحبته مؤخرًا، وبدأ الانتظام التدريجي في التدريبات وفق البرنامج الطبي المحدد له مسبقًا.

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي والمحدد لها مساء الثلاثاء.



موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.