بروفة أخيرة في استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والعين

قررت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال إجراء بروفة أخيرة في التاسعة مساء غد الإثنين باستاد ‏القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

تجرى البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان المعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.

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موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.