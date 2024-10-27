الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بـ 8 غارات (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بـ8 غارات، منطقة الحدث، وغارة استهدفت منطقة برج البراجنة.

وقبل شن هذه الغارات بوقت قليل، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.

ووجه الجيش الإسرائيلي منتصف ليلة السبت/ الأحد إنذارا لسكان منازل بمنطقتي برج البراجنة وحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة الإخلاء.

وأرفق الجيش الإسرائيلي مع إنذاراته 3 خرائط توضح المباني التي سيستهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي.

ورغم الانذارات لم يلتزم الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بقصف فقط المباني التي قال إنه سيقصفها، بل كان يقصف أماكن أخرى.