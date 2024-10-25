السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

3 غارات إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية بلبنان

غارة اسرائيلية، فيتو
غارة اسرائيلية، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية بلبنان.

 وجاء ذلك بعدما أعلن حزب الله اللبناني عن قصفه لقاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.

صواريخ حزب الله تمطر مستوطنات وتجمعات لقوات إسرائيلية

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة: إنه قصف بالصواريخ مستعمرة كتسرين في الجولان المحتل.

وفي عدة بينات متتالية، قال الحزب:" قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هيلل"

وأكد حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في  مستعمرة المنارة، مضيفا أنه قصف تجمعا لقوات جيش الاحتلال بمحيط كفركلا جنوبي لبنان.

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وأوضح حزب الله أنه  استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسغاف عام.

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