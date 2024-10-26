ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 7 جنود في معارك لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن عدد قتلى جيش الاحتلال على الجبهة اللبنانية ارتفع إلى 7 جنود، وأصيب 21 آخرين بجروح في معارك جنوب لبنان مع حزب الله.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في معارك جنوب لبنان في الساعات الأخيرة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بإصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة خسائره في الحرب على غزة ولبنان، مؤكدا إصابة: إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب 1152 منهم أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية.

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