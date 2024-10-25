إسرائيل: العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية قولهم:" إن العملية البرية في جنوب لبنان تدخل مراحلها النهائية".

جيش الاحتلال يستعد لإنهاء العملية البرية في جنوب لبنان

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية، في تقريرها، إنهاء المناورة البرية خلال أسبوع أو أسبوعين.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 جنود أصيبوا جراء سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

إصابة 6 جنود إسرائيليين في الجليل

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان.

خسائر جيش الاحتلال خلال 48 ساعة

وقال جيش الاحتلال إن 3 جنود قتلوا في شمال غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات إلى 13 قتيلا في غضون 48 ساعة.

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