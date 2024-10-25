مقتل 13 جنديا، جيش الاحتلال يكشف حصيلة خسائره في لبنان وغزة خلال 48 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان.

خسائر جيش الاحتلال خلال 48 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 3 جنود في شمال غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات إلى 13 قتيلا في غضون 48 ساعة.

وذكر حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 16 جنديا بالصواريخ الموجهة عند أطراف العديسة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأضاف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أنه تصدى لـ طائرة مسيرة هرمز 450 إسرائيلية فوق النبطية بصاروخ أرض – جو، مؤكدا "أجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا قرب مسغاف عام

وأكد حزب الله في بيانه إنه استهدف بصاروخ موجّه دبابة ميركافا قرب موقع مسغاف عام، مؤكدا تدميرها وإيقاع طاقمها بين "قتيل وجريح".

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