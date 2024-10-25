جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق نحو 30 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: إنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل.
وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مروحين جنوبي لبنان.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابطين و3 جنود في جنوب لبنان ما يرفع عدد قتلاه إلى 10 خلال 24 ساعة.
معارك حزب الله وجيش الاحتلال في جنوب لبنان
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان.
كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بنقل 16 جنديًا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.
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