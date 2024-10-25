السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجهاد الإسلامي يكشف مخطط الاحتلال ويؤكد: المعركة الحالية تمنع إسرائيل من التمدد

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة: إن المعركة الحالية هي التى تمنع إسرائيل من التمدد في المنطقة.

المعركة الحالية ستمنع إسرائيل من التمدد بالمنطقة

وأضاف محمد الهندي:" أن البعض يسعى لتصوير المعركة الحالية بمعركة الفلسطينيين وحدهم، مشيرا إلى أن أهداف إسرائيل هي التغول في المنطقة، والمعركة الحالية هي التي تقرر مصير الإقليم".

وتابع:" إسرائيل كيان زرع في المنطقة لاستعبادها، والبعض لا يريد لها أن تتحرر، وواشنطن شاركت في الحرب، وهي تغطي إسرائيل وتمدها بالمال والسلاح".

واختتم محمد الهندي حديثه قائلا:" واشنطن تحتاج في هذه المرحلة إلى صفقة، وهو ما جاء ببلينكن إلى المنطقة، الاحتلال يحاول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

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إسرائيل حركة الجهاد قطاع غزة واشنطن

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