القسام تستهدف آلية عسكرية للاحتلال في مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنها استهدفت بعبوة شواظ آلية عسكرية للاحتلال في شارع القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وفي السياق ذاته، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي ، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، مقاتل في سلاح المدرعات، في معركة شمال قطاع غزة.

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