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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "ندك مقر قيادة العدو شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.. كذلك أوقعنا قوة هندسية صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة".

 

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وأضافت القسام: "رصدنا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين محملتين بمواد متفجرة إلى موقع الكمين في جباليا.. استهدفنا الجرافتين بقذيفة الياسين وعبوة شواظ ما أدى لانفجار الآليات وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

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