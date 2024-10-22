نهائي السوبر المحلي، رامي ربيعة وعمر كمال جاهزان لمواجهة الزمالك (صور)

تأكد جاهزية رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي عقب مشاركة الثنائي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب الكريكت.

وكانت هناك شكوك حول إمكانية ‏لحاق رامي ربيعة وعمر كمال بمباراة نادي الزمالك بعد تعرض الثنائي للإصابة خلال مشاركتهم رفقة الأهلي أمام سيراميكا في مباراة نصف النهائي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك والتي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

وأدى لاعبو النادي الأهلي فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

وحرص عدد من جمهور القلعة الحمراء على انتظار لاعبي الأهلي عقب انتهاء المران لتقديم الدعم لهم بجانب التقاط الصور التذكارية رفقة اللاعبين.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء الحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة الخميس القادم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.