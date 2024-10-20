الأحد 20 أكتوبر 2024
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رياضة

جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أمام بيراميدز المقرر لها في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد  على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا  ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي اليوم الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر  الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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