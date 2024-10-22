أخبار مصر: السيسي يتوجه إلى روسيا، موقف جديد للزمالك من الانسحاب ورسالة إلى بيراميدز تثير جدلًا، كمين لرئيس الأركان الإسرائيلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

حسام المندوه يكشف عن تطورات جديدة في موقف الزمالك من الانسحاب وأزمة اللاعبين (فيديو)

قال النائب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات:"ما حدث في مباراة بيراميدز مجرد سخونية ونرفزة ملعب، وحدثت مشادة أو عصبية ملعب ونتمنى أن تنتهي الأمور على خير كما تعودنا دائما وأبدا من دولة الإمارات".

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحًا إلى 11 ليلًا

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا شديد اللهجة، للمواطنين بشأن طقس اليوم الثلاثاء الموافق 22 - 10 -2024.

إسقاط طائرة شحن على متنها طاقم روسي في السودان (فيديو)

أعلنت سفارة روسيا في السودان، اليوم، إنها تحقق في أنباء عن إسقاط طائرة شحن على متنها أفراد طاقم روس في فوق دارفور.

إبلاغ بيراميدز بالاستعداد لخوض نهائي كأس السوبر حال انسحاب الزمالك

أكد محمد مبروك، مراسل برنامج بوكس تو بوكس من الإمارات، أن لاعبي الزمالك سوف يقومون بالمبيت في قسم الشرطة وسوف يتم عرضهم مرة أخرى على نيابة أبو ظبي، ومسؤولي الزمالك نفوا دفع 600 ألف درهم كان الخبر تسرب للإعلام ولكنه ليس صحيح.. ولو القضية استمرت وخرجوا بـ"كفالة مالية" فلن يغادروا الإمارات.

اليوم، آخرة فرصة للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بـ قطاع المعاهد الأزهرية، أن اليوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2024 هو اليوم الأخير في تلقي طلبات التقديم الإلكترونية لمسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى حفظ القرآن الكريم، والتي تقام كل عام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

إعلام إسرائيلي: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي المتوقع على طهران.

بزيادة تصل إلى 5000 جنيه بالطن، ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيت الخام

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع ارتفاعات ملحوظة خلال الـ 48 ساعة الماضية، لتتراوح الارتفاعات ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه في الطن.

رئيس لجنة الحكام يفجر مفاجأة عن حكام نهائي كأس السوبر

أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، أنه لم يصل أي خطاب رسمي بشأن طلب حكام أجانب لنهائي كأس السوبر المصري، مؤكدا ثقته في الحكم المصري وقدرته على تقديم مستوى مميز، مشددًا على جاهزية كل الحكام للظهور في لقاء الأهلي والزمالك.

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات في مدينة حيفا وخليجها عقب صفارات الإنذار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من لبنان.

الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة

كشف تقرير حديث أن ليام باين، نجم فرقة "ون دايركشن"، كان تحت تأثير عدة مخدرات وقت وفاته في 16 أكتوبر عن عمر 31 عامًا، بما في ذلك "الكوكايين الوردي"، وفقًا لتشريح جزئي للجثة.

مفيش خليفة له حتى هذا الموعد، هؤلاء يقودون حماس بعد اغتيال السنوار

قالت مصادر في حماس إن الحركة لن تعين خليفة لرئيسها يحيى السنوار الذي قتل بنيران الجيش الإسرائيلي في رفح إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية القادمة.

وأكدت المصادر لوكالة "أ ف ب" أن "لجنة خماسية" ستتولى إدارة حماس بحسب مصدرين مطلعين في الحركة.

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

كشفت الأبحاث أن المشروبات الغازية السكرية، مثل كوكاكولا، لا تزيد فقط من خطر الإصابة بالسمنة والسكري، بل قد تؤذي أيضا جهازك الهضمي.

إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور)

شهدت منطقة العمرانية حملة أمنية مكثفة أسفرت عن إغلاق كازينو هارد روك الواقع بشارع الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بدوري أبطال أوروبا وآسيا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

في اجتماع صاخب، وزراء إسرائيليون ينصبون كمينا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي

اندلعت مشادات حادة بين وزراء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسبما أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الإثنين.

اليوم، محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات بمطروح، و3 سيناريوهات تحدد مصيره

تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في اتهامه بإحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، التسبب في وفاة المجني عليه أمين شرطة.

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

وسط المخاطر التي تهدد البشرية، توقع الذكاء الاصطناعي القضاء على أكبر عدد من البشر بحلول 2050، بوباء جديد سيتفوّق على كورونا.