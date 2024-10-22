مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات ضرب نار بدوري أبطال أوروبا وآسيا
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.
دوري أبطال أوروبا
ميلان مع كلوب بروج 7.45 مساء - beIN Sports HD 2.
موناكو مع سيرفينا زفيزدا 7.45 مساء - beIN Sports HD 3
ريال مدريد مع دورتموند 10 مساء - beIN Sports HD 1.
باريس سان جيرمان مع أيندهوفن 10 مساء - beIN Sports HD 3.
يوفنتوس مع شتوتجارت 10 مساء - beIN Sports HD 4.
آرسنال مع شاختار 10 مساء - beIN Sports HD 2.
أستون فيلا مع بولونيا 10 مساء - beIN Sports HD 5
شتورم جراتس مع سبورتنج لشبونة 10 مساء - beIN Sports HD 8
جيرونا مع سلوفان براتيسلافا 10 مساء - beIN Sports HD 6
دوري أبطال آسيا للنخبة
استقلال طهران مع النصر السعودي 7 مساء- beIN Sports AFC 1 HD.
الغرافة القطري مع الوصل الإماراتي 7 مساء - beIN Sports AFC HD.
جوانجو إف سي مع جوهور تاكزيم – الساعة 1 ظهرًا على قناة beIN SPORTS 3 AFC
شنغهاي مع سنترل مارينرز – الساعة 1 ظهرًا على قناة beIN SPORTS AFC
بوريرام يونايتد مع بوهانج ستيلرز – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS 1 AFC
شاندونج تايشان مع يوكوهاما مارينوس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN SPORTS 2 AFC
الشارقة الإماراتي مع سباهان أصفهان الإيراني - 05:00 مساء - beIN Sports AFC HD.
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