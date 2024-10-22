الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، آخرة فرصة للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

مسابقة الأزهر لحفظ
مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، فيتو

 أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بـ قطاع المعاهد الأزهرية، أن اليوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2024 هو اليوم الأخير في تلقي طلبات التقديم الإلكترونية لمسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى حفظ القرآن الكريم، والتي تقام كل عام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 

 ويبدأ المتقدمون من يوم الأربعاء ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م في تسليم المستندات الخاصة بهم من خلال شيوخ المعاهد ومنسقي الأروقة ومحفظي المكاتب إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابعين لها تمهيدا لإعلان جداول الاختبارات خلال ١٠ أيام. 

رابط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 

ويمكن للطلاب التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط 

 

مراحل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 

وعن مراحل المسابقة، فهي كالتالي:

المرحلة الأولى (الترشيح للاشتراك في المسابقة): وتتم عن طريق الموجه المتابع للمكتب أو للمعهد. 

-المرحلة الثانية (التصفيات الأولية): تُعقَد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ويُرشح الحاصلون على (80) درجة فأكثر للمرحلة الثالثة؛ للتنافس على المراكز الأولى.

 

 -المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة): تتم هذه المرحلة بالمناطق لاختيار الفائزين بالمنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، ويكون الطالب فائزًا في حالة حصوله على (90) درجة فأكثر في اختبارات هذه المرحلة. 

-المرحلة الرابعة (التصفيات النهائية): تتم في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة؛ لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم رابط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم مسابقة الازهر لحفظ القران رابط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن مسابقة الازهر

مواد متعلقة

المعاهد الأزهرية تعلن انطلاق أول قافلة تعليمية للعام الدراسي الحالي إلى سوهاج

لطلاب المعاهد الأزهرية، رابط التقديم في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم عبر بوابة الأزهر

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

حسام المندوه يكشف عن تطورات جديدة في موقف الزمالك من الانسحاب وأزمة اللاعبين (فيديو)

اليوم، محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات بمطروح، و3 سيناريوهات تحدد مصيره

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

في اجتماع صاخب، وزراء إسرائيليون ينصبون كمينا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي

زوجة بدعوى إثبات نسب: طلقني غيابي وتبرأ من ابنه المريض وقال مش أنا اللي أخلف طفل معاق

محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا

نكسة جديدة لأسعار النفط بفعل مخاوف الطلب الصيني وجولة بلينكن للشرق الأوسط

منوعات

المزيد

استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

قبل التقديم، اعرف الفرق بين شقق دار مصر والإسكان المتميز

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية