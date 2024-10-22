الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم

اعتراض إسرائيل لصواريخ
اعتراض إسرائيل لصواريخ أطلقت من إيران، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي المتوقع على طهران.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن خطط الرد على إيران قدمت لصناع القرار ومحاولة اغتيال نتنياهو ستؤخذ بالاعتبار قبل الهجوم، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وجالانت خطط الرد على إيران وقليلون يعرفون الخطة.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ، موضحة أن إسرائيل تملك خيارات عدة منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية.
 

وذكر مندوب إيران في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول معرفته بتوقيت وكيفية الرد الإسرائيلي على إيران: «هذه التصريحات تمثل تأييدًا ضمنيًّا ودعمًا أمريكيًّا واضحًا لعدوان إسرائيلي غير قانوني ضد إيران».

وأكد أن هذه التصريحات تناقض المزاعم المكررة للولايات المتحدة عن دعمها لخفض التوتر في المنطقة.

وطالبت إيران مجلس الأمن إدانة هذه الاستفزازات المتهورة بشكل صريح.

وقال البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثيقتين شديدتي السرية للمخابرات حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران.


وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي للصحفيين، إنه لا يوجد ما يشير إلى تسريب وثائق إضافية.

وأكد المتحدث أن المسؤولين الأميركيين على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين بشأن التسريبات.

كان البيت الأبيض، قد قال إن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق تتعلق بإسرائيل وإيران.

وكشف رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الأحد، عن فتح تحقيق حول تسريب وثائق مخابرات أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.

وأضاف جونسون، في تعليق لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية: «ستعقد جلسة سرية…نتابع ذلك عن كثب»، وذلك دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
إيران ترد

من جهتها ردت الخارجية الإيرانية على تصريحات بايدن حول موعد الهجوم الإسرائيلي وتفاصيله قائلة إن «أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران يجب أن يحاسب».

وأضافت على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي السبت الماضي، عبر منصة إكس: «أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران، أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وسائل إعلام إسرائيلية كبار المسؤولين في إيران منازل كبار المسؤولين في إيران الهجوم الإسرائيلي المتوقع على طهران محاولة اغتيال نتنياهو الموساد المنشآت النووية والنفطية مندوب ايران في الأمم المتحدة مجلس الامن الرد الإسرائيلي علي ايران وزارة الدفاع الامريكية تسريب وثائق

الأكثر قراءة

حسام المندوه يكشف عن تطورات جديدة في موقف الزمالك من الانسحاب وأزمة اللاعبين (فيديو)

إبلاغ بيراميدز بالاستعداد لخوض نهائي كأس السوبر حال انسحاب الزمالك

رئيس لجنة الحكام يفجر مفاجأة عن حكام نهائي كأس السوبر

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

إسقاط طائرة شحن على متنها طاقم روسي في السودان (فيديو)

تأكيدا لـ"فيتو".. الزمالك يعلن استمرار احتجاز لاعبيه بسبب مشادة مباراة بيراميدز

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

عمرو أديب يهاجم حسين لبيب بعد التهديد بالانسحاب من السوبر المحلي

منوعات

المزيد

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية