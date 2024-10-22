تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا شديد اللهجة، للمواطنين بشأن طقس اليوم الثلاثاء الموافق 22 - 10 -2024.

حالة الطقس اليوم

وقالت في تنويه عاجل، اعتبارًا من الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء حتى 11 ليلًا من المتوقع الظواهر الجوية الآتية:

- نشاط للرياح الشمالية الشرقية تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.





- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م وسرعة الرياح ( 50: 60 كم/ س).

وعن حالة الطقس اليوم أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره والصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي: