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أخبار مصر

السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع البريكس 2024

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

وتنطلق بمدينة قازان الروسية قمة تجمع البريكس التى تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

ومن المقرر مشاركة رؤساء مصر، وروسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وعدد من قادة وزعماء الدول التى انضمت مؤخرًا للتجمع.

وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

وأكد الرئيس السيسي فى كلمته أمام منتدى اعمال بريكس أن المنتدى يأتى في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.


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