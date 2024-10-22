إسقاط طائرة شحن على متنها طاقم روسي في السودان (فيديو)

أعلنت سفارة روسيا في السودان، اليوم، إنها تحقق في أنباء عن إسقاط طائرة شحن على متنها أفراد طاقم روس في فوق دارفور.

الدعم السريع يسقط طائرة شحن فوق دارفور

وذكرت السفارة الروسية، أن مليشيا الدعم السريع يحتمل أن تكون أسقطت الطائرة فوق إقليم دارفور الذي يشهد صراعًا على السلطة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

وتنسق السفارة الروسية مع السلطات السودانية لجمع مزيد من المعلومات وتحديد مصير ركاب الطائرة.

مليشيا الدعم تسقط طائرة على متنها طاقم روسي

ووفق وكالة أسوشيتد برس، فإن قوات الدعم السريع أعلنت فى وقت سابق من أمس الإثنين، إسقاط طائرة شحن في المناطق الغربية البعيدة من دارفور.

اسقاط طائرة روسية فى السودان، فيتو

إسقاط طائرة روسية في السودان، فيتو

وبحسب أسوشيتد برس، فقد أظهرت لقطات من الهاتف المحمول ما يبدو أنه حقل حطام مع مقاتلين يعرضون ما يبدو أنها وثائق هويات تم انتشالها من الحطام.