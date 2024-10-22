إبلاغ بيراميدز بالاستعداد لخوض نهائي كأس السوبر حال انسحاب الزمالك

أكد محمد مبروك، مراسل برنامج بوكس تو بوكس من الإمارات، أن لاعبي الزمالك سوف يقومون بالمبيت في قسم الشرطة وسوف يتم عرضهم مرة أخرى على نيابة أبو ظبي، ومسؤولي الزمالك نفوا دفع 600 ألف درهم كان الخبر تسرب للإعلام ولكنه ليس صحيح.. ولو القضية استمرت وخرجوا بـ"كفالة مالية" فلن يغادروا الإمارات.

محاولات لحل أزمة لاعبي الزمالك

وأضاف: هناك اجتماع بين أعضاء الزمالك الموجودين في الإمارات مع الموجودين في مصر عبر تقنية "زووم"، وبعض الأعضاء طلبوا تدخل وزير الرياضة، والسفير المصري موجود بنفسه مع مسئولي الزمالك بعدما ارسل القنصل بالأمس لحل الازمة ولكن لم يتم ايجاد حلول.. سيكون هناك قرار بعد قليل بشأن الأزمة.

بيراميدز بديل الزمالك في نهائي السوبر حال الانسحاب

وواصل: بيراميدز سيكون طرف المباراة النهائية، وتم إبلاغه بشكل شفوي بالاستعداد لخوض لقاء الأهلي في نهائي السوبر المصري حال انسحاب الزمالك، الذي لم يعلن بشكل رسمي عن موقفه.. وسيكون هناك قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك.. ومحاولات مستمرة للتواصل مع وزير الشباب والرياضة لإنهاء الأزمة.

وأكمل: هناك كاميرات مراقبة فوق المدرج كشفت كل التفاصيل والأحداث وتم تفريغها اليوم بواسطة النيابة، وبسببها تم استدعاء عبد الواحد السيد واحتجازه أيضا مع مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا.

وتابع: مسئولي الزمالك يرون أن هناك خطأ من الطرفين والتعامل مع لاعبي لفريق لم يكن جيدًا، ولكن في النهاية بصفة رسمية لم يكن من حق دونجا النزول للملعب وهو خارج القائمة الرسمية تمامًا.

وأردف: الأمور اشتعلت بعد إعلان أحمد سالم رغبة الزمالك في الانسحاب، وهناك حالة استياء من مجلس أبوظبي ضد اتحاد الكرة بسبب عدم صدور عقوبات ضد اللاعبين، كان من الممكن إعلان العقوبات ضد اللاعبين بشكل رسمي تنهي القضية. لكن لم يحدث تحرك من جانب الاتحاد المصري.

واستطرد: الزمالك في النهاية سيخوض المباراة النهائية أمام الأهلي سواء في وجود مصطفى شلبي ودونجا أو لا، وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها، وهناك حالة غضب عارم من مجلس أبوظبي بالفعل في ظل تأخر صدور قرار رسمي ضد لاعبي الزمالك.

الجديد في أزمة كهربا

وأكد: الجميع أصبح يتحدث عن الأزمات فقط سواء لاعبي الزمالك أو كهربا، والكل مشغول فقط بتلك الأمور ولا يتحدثون عن النهائي.

وأشار إلى أن كهربا غادر الإمارات الخامسة صباحا، بسبب حالة غضبه تجاه الجهاز الفني عقب لقاء سيراميكا كليوباترا، وخروجه عن النص وتلفظه بشكل غريب، ولم يحضر المحاضرة مع مارسيل كولر عقب المباراة.

وزاد: كهربا في الفندق اخترق المعسكر وخرج إلى أحد زملائه في مدينة أبو ظبي، وعلى أثر ذلك تم ترحيله ومعاقبته ماليًّا. وهناك حالة استياء من جانب زملائه بسبب ما تحدث به اللاعب، وأيضا نقطة خروجه من معسكر الفريق بدون أذن بعد عودته إلى الفندق، وخرج بدون أذن، كان من الوارد أن يكمل مع البعثة لكن ما فعله جعل الأهلي يصدر العقوبة الكبيرة ضده.

وأضاف: كولر لا يريد وجود كهربا وأبلغ إدارة الأهلي منذ فترة طويلة برغبته في رحيله عن الفريق.

وتابع: "هناك فكرة بإمكانية إسناد لقاء الأهلي والزمالك لحكم إماراتي، وهي اقتراح من جانب أحد مسؤولي اتحاد الكرة الموجودين في الإمارات".