الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في اجتماع صاخب، وزراء إسرائيليون ينصبون كمينا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي

رئيس الأركان هرتسي
رئيس الأركان هرتسي هاليفي، فيتو

اندلعت مشادات حادة بين وزراء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسبما أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الإثنين.

ولم يشر المصدر لموعد الاجتماع الذي شهد المواجهة، لكنه قال إنها كانت تدور حول توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك رد الفعل على الهجوم بمسيّرة الذي استهدف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية.

ووجه الوزراء سؤالهم إلى هاليفي عن "ما المعقد في جلب المزيد من المساعدات إلى غزة؟ لماذا لم تفعل ذلك بالفعل؟"، حيث تواجه إسرائيل ضغوطا دولية كبيرة لزيادة حصص المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ورد رئيس الأركان على هجوم الوزراء بالقول: "ليس لديّ فائض من الموظفين لهذه المهام. هل تريد أن يتعرض جنودنا للأذى أثناء توزيع أكياس الدقيق في النصيرات؟ أريد كل جندي للقتال في غزة ولبنان، وهذا (توزيع المساعدات) ما ستفعله المنظمات الدولية".

كما تناول الاجتماع رد الفعل الإسرائيلي على استهداف منزل نتنياهو في قيسارية بهجوم شنته طائرة مسيرة قبل أيام.

وحسب "مكان"، وصفت المصادر التي حضرت الاجتماع هجوم الوزراء على رئيس الأركان بأنه كان "كمينا" لهاليفي.

وجاء الهجوم الذي تعرض له هاليفي بعد تحذير بشأن "الاستنزاف الشديد للقوات النظامية والاحتياطية التي تقاتل بلا توقف منذ أكثر من عام"، في قطاع غزة ولبنان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزراء في الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية رئيس الأركان هرتسي هاليفي هيئة البث الإسرائيلية مكان المساعدات الإنسانية في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية استهداف منزل نتنياهو في قيسارية طائرة مسيرة قطاع غزة

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

حسام المندوه يكشف عن تطورات جديدة في موقف الزمالك من الانسحاب وأزمة اللاعبين (فيديو)

اليوم، محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات بمطروح، و3 سيناريوهات تحدد مصيره

بعد رسائل التهديد، انفجارات تهز حيفا وخليجها والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ (فيديو)

في اجتماع صاخب، وزراء إسرائيليون ينصبون كمينا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي

زوجة بدعوى إثبات نسب: طلقني غيابي وتبرأ من ابنه المريض وقال مش أنا اللي أخلف طفل معاق

محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا

نكسة جديدة لأسعار النفط بفعل مخاوف الطلب الصيني وجولة بلينكن للشرق الأوسط

منوعات

المزيد

استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا

قبل التقديم، اعرف الفرق بين شقق دار مصر والإسكان المتميز

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية