أخبار الفن اليوم، هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بأوبرا دبي ديسمبر المقبل، محمد رجب يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "كوكتيل"، صابر الرباعي يصل إلى الرياض للمشاركة في احتفالية ليلة موسيقار الأجيال

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا، بأوبرا دبي بدولة الإمارات المتحدة يوم 26 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن حفلات الكريسماس.

وروج هاني شاكر لحفله بدبي، حيث نشر بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ويغني هاني شاكر عددا من أغنياته الشهيرة، بجانب بعض أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ؟

أعلن الفنان محمد رجب عن تعاقده على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، حيث نشر صورة تجمعه بالسبكي ونجله المخرج كريم السبكي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم كوكتيل .. إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمد سمير مبروك

فيلم بيكيا

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب السينمائية كان فيلم "بيكيا"، الذي عرض بالسينمات عام 2018 وحقق نجاحا كبيرًا، كما أنه عرض بعضها عبر بعض القنوات الفضائية وحصد أيضا نجاحا ضخما.

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا” بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو، إنها بدأت تصوير مشاهدها في العمل منذ نحو أسبوع بمنطقة دهشور.

وأضافت أن هذا هو التعاون الثاني لها مع مصطفى شعبان، بعد مسلسل أيوب، وقالت إن الأجواء جميلة جدا داخل مجموعة العمل، وإن مصطفى شعبان فنان محب لكل زملائه ويهتم بنجاح الكل.

طرحت الفنانة آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية وطنية جديد بعنوان “اسبق”، حيث يرصد كليب الأغنية الإنجازات التي نفذتها مصر في المجالات المختلفة، بالطرق ومشاريع الإسكان المتعددة وغيرها.

أغنية اسبق

وروج الشاعر أيمن بهجت قمر للأغنية، حيث نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطلب من متابعيه سماعها، وقام بتلحين أغنية “اسبق” عزيز الشافعي وهي من توزيع أسامة الهندي.

علق المنتج هاني محروس، علي إنهاء تعاقده مع المطرب مصطفي حجاج ، بعد نجاحهما سويا في عدد كبير من الأعمال منذ بداية “حجاج” الفنية وحتى الآن.

هاني محروس ومصطفى حجاج

وقال محروس في تصريح خاص لفيتو: الكل يعلم أن مصطفي حجاج ليس مجرد مطرب أنتج أعماله الغنائية، إنما هو بمثابة أخي الأصغر، وكبر وتعلم في بيتي وأقول له أن هذه شركته ومنزل أولاد محروس مفتوح لكل الفنانين.

وصل المطرب التونسي صابر الرباعي إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا للمشاركة في حفل ليلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وينظم موسم الرياض احتفالية ضخمة على مسرح أبوبكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب "، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

تصدر تريللر فيلم "المخفى" للنجمين عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان وآخرين، تريند موقع التدوينات القصيرة "X"، وذلك بعد إعلان موعد طرحه يوم الأربعاء المقبل في دور العرض السينمائي بمصر، ليلاحق عرضه يوم الخميس من الأسبوع ذاته في السعودية والوطن العربي.