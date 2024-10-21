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ثقافة وفنون

محمد رجب يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "كوكتيل"

محمد رجب والسبكي
محمد رجب والسبكي

أعلن الفنان محمد رجب عن تعاقده على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، حيث نشر صورة تجمعه بالسبكي ونجله المخرج كريم السبكي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم كوكتيل .. إنتاج أحمد السبكي وتأليف  محمد سمير مبروك 

فيلم بيكيا

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب السينمائية كان فيلم "بيكيا"، الذي عرض بالسينمات عام 2018 وحقق نجاحا كبيرًا، كما أنه عرض بعضها عبر بعض القنوات الفضائية وحصد أيضا نجاحا ضخما.

وشارك في بطولة فيلم بيكيا الفنان أيتن عامر وأحمد حلاوة وبدرية طلبة وحسن عبد الفتاح وشيماء سيف ومحمد لطفي وأحمد صيام وميرنا جميل وعدد من النجوم الشباب

تحدث الفنان محمد رجب عن تفاصيل مسلسل “ الحلنجي”، الذي يحضر له حاليًا للمشاركة به في سباق دراما رمضان المقبل، والذي يعود إليه بعد غياب أكثر من ست سنوات.

مسلسل الجلنجي

 وقال محمد رجب في تصريح لـ"فيتو"، إنه وافق على سيناريو مسلسل الحلنجي من بين عدد كبير من السيناريوهات قرأها في الفترة الأخيرة، لكنه كان يبحث عن عمل درامي مختلف يعود به إلى جمهور دراما رمضان.

وأضاف رجب أن الذي أعجبه في سيناريو مسلسل “الحلنجي” أنه عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، وهذا ما كان يبحث عنه، لذلك فإنه يعد الجمهور بعمل درامي ينال إعجابهم ويكون من بين الأعمال الشيقة التي تعرض في شهر رمضان المقبل

أبطال مسلس الحلنجي

ومسلسل الحلنجي من بطولة محمد رجب وعبير صبري وأيتن عامر ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وجاري اختيار باقي أبطال العمل 

يذكر أن أحدث مشاركات الفنان محمد رجب الدرامية كانت من خلال مسلسل “الحشاشين”، الذي ظهر ضمن أحداثه كضيف شرف، وعرض المسلسل العام الماضي وحقق نجاحا كبيرًا 

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