عرض خاص لفيلم المخفي بطولة عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان، الأربعاء المقبل

يحتفل أبطال فيلم “المخفي” بالعرض الخاص للعمل يوم الأربعاء المقبل بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام.

أبطال فيلم المخفي

وطرح صناع الفيلم خلال الأيام الماضية التريلر الرسمي للفيلم بجانب البوستر الرسمي أيضًا والذى تتضمن ظهور الأبطال الرئيسية له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، وريهام الشنواني وآخرين.

وتدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

فيلم المخفي

ويذكر أن البوستر التشويقى للفيلم تسبب فى حالة من الجدل على وسائل السوشيال ميديا المختلفة عند طرحه، حيث ربط الجمهور بينه وبين المطرب توليت الذى يتعمد إخفاء وجهه وشخصيته آنذاك.

وجدير بالذكر بأن فيلم «المخفى» يتضمن نخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

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