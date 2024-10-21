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ثقافة وفنون

هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بأوبرا دبي ديسمبر المقبل

هاني شاكر، فيتو
هاني شاكر، فيتو

يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا، بأوبرا دبي بدولة الإمارات المتحدة يوم 26 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن حفلات الكريسماس.

وروج هاني شاكر لحفله بدبي، حيث نشر بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ويغني هاني شاكر عددا من أغنياته الشهيرة، بجانب بعض أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ؟

 حفل هاني شاكر في الكويت

ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 31 من شهر أكتوبر الحالي، على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد بالكويت.

ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير الذي طرح أغانيه مع بداية فصل الصيف.

وكان هاني شاكر قرر  تأجيل حفلاته  في أمريكا نظرًا للظروف المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية من أحداث وخاصة أحداث لبنان الأخيرة.

 

 

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