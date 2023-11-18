سلوى عثمان: والدي سجل القرآن بصوته صدقة جارية على روحه (فيديو)

سلوى عثمان، كشفت الفنانة سلوى عثمان، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي.

قالت عثمان خلال استضافتها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، إن والدها أصيب بجلطة منذ سنتين، وتم إيقاف الجلطة في المستشفى، ولكنها تركت بعض الآثار الجانبية في قدمه ويده.

أضافت أنه مع الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي تحسنت حالته، مشيرة إلى أنه كان في آخر أيامه يعيش في الإسكندرية.

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أشارت إلى أنه منذ 25 يومًا، أصيب بجلطة بشكل مضاعف، موضحة آخر كلماته إليها، إذ أوصاها على نفسها، قائلة: "لقيته بيقولي خلي بالك من نفسك يا سلوي، كأنه بيودعني".

تسجيل القرآن الكريم بصوته

وأوضحت أن والدها الفنان الراحل عمل لنفسه صدقة جارية قبل وفاته، إذ سجل القرآن الكريم بصوته لغير الناطقين باللغة العربية، مشيرة إلى أنه والدها كان أستاذًا للغة العربية.