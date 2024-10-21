الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق لـ هاني محروس على إنهاء تعاقده مع مصطفي حجاج

مصطفي حجاج وهاني
مصطفي حجاج وهاني محروس، فيتو

علق المنتج هاني محروس، علي إنهاء تعاقده مع المطرب مصطفي حجاج ، بعد نجاحهما سويا في عدد كبير من الأعمال منذ بداية “حجاج” الفنية وحتى الآن .

هاني محروس ومصطفي حجاج 

وقال محروس في تصريح خاص لفيتو: الكل يعلم أن مصطفي حجاج ليس مجرد مطرب أنتج أعماله الغنائية، إنما هو بمثابة أخي الأصغر، وكبر وتعلم  في بيتي وأقول له أن هذه شركته ومنزل أولاد محروس مفتوح لكل الفنانين.

وأنهى المطرب الشاب، مصطفي حجاج، تعاقده مع المنتج الفني، هاني محروس، بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما.

وعلى الجانب الآخر، كان الفنان مصطفي حجاج طرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة التي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة 

أغنية السهرة صباحي لمصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وطرح الفنان مصطفي حجاج  أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري،  بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفى حجاج وجاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

المطرب مصطفي حجاج مصطفى حجاج مصطفي حجاج و هاني محروس المنتج هاني محروس

مواد متعلقة

مصطفى حجاج ينهي تعاقده مع المنتج هاني محروس

"السهرة صباحي" تجمع مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة (فيديو)

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

بعد تصريحات الرئيس، أسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية