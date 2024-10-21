أول تعليق لـ هاني محروس على إنهاء تعاقده مع مصطفي حجاج

علق المنتج هاني محروس، علي إنهاء تعاقده مع المطرب مصطفي حجاج ، بعد نجاحهما سويا في عدد كبير من الأعمال منذ بداية “حجاج” الفنية وحتى الآن .

هاني محروس ومصطفي حجاج

وقال محروس في تصريح خاص لفيتو: الكل يعلم أن مصطفي حجاج ليس مجرد مطرب أنتج أعماله الغنائية، إنما هو بمثابة أخي الأصغر، وكبر وتعلم في بيتي وأقول له أن هذه شركته ومنزل أولاد محروس مفتوح لكل الفنانين.

وأنهى المطرب الشاب، مصطفي حجاج، تعاقده مع المنتج الفني، هاني محروس، بعد سنوات طويلة من التعاون بينهما.

وعلى الجانب الآخر، كان الفنان مصطفي حجاج طرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة التي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة

أغنية السهرة صباحي لمصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وطرح الفنان مصطفي حجاج أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري، بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفى حجاج وجاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس.

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