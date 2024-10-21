آمال ماهر تطرح أغنية جديدة بعنوان "اسبق"

طرحت الفنانة آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية وطنية جديد بعنوان “اسبق”، حيث يرصد كليب الأغنية الإنجازات التي نفذتها مصر في المجالات المختلفة، بالطرق ومشاريع الإسكان المتعددة وغيرها.

أغنية اسبق

وروج الشاعر أيمن بهجت قمر للأغنية، حيث نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطلب من متابعيه سماعها، وقام بتلحين أغنية “اسبق” عزيز الشافعي وهي من توزيع أسامة الهندي

آمال ماهر

وحققت آمال ماهر نجاحا كبيرا بآخر ألبوماتها الغنائية أنا كويسة والتي طرحته في سبتمبر الماضي بعد غياب.

وأغنية آمال ماهر الجديدة أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.