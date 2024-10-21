الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صابر الرباعي يصل الرياض للمشاركة في احتفالية ليلة موسيقار الأجيال (فيديو)

صابر الرباعي، فيتو
صابر الرباعي، فيتو

وصل المطرب التونسي صابر الرباعي إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا للمشاركة في حفل ليلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وينظم موسم الرياض احتفالية ضخمة على مسرح أبوبكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب "، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ليلة موسيقار الأجيال

 

يشارك في الاحتفالية النجوم: محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صابر الرباعي المطرب التونسي صابر الرباعي موسم الرياض الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

6 فئات لأسعار تذاكر حفل روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى موسم الرياض

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية